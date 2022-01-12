رئيس وزراء كندا: هناك لقاحات كافية لجميع المواطنين للحصول على جرعة رابعة

أوتاوا /أ ش أ/

قال رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، إن الحكومة قد أمنت ما يكفى من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع المواطنين المؤهلين لتلقى جرعة رابعة معززة.

وأضاف ترودو - فى تصريحات خلال مكالمة أجراها مع رؤساء وزراء المقاطعات والأقاليم فى كندا، وذلك وفقًا لبيان مكتب رئيس الوزراء الكندى - أن كندا تكافح مع ارتفاع معدلات العدوى والاستشفاء بسبب متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وأوضح أن البيانات الرسمية أظهرت أنه اعتبارًا من 18 ديسمبر الماضى تلقى 87.3% من الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما فأكثر جرعتين، بينما تلقى 1.3% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا، مؤكدًا أن الحكومة تخطط لإجراء 140 مليون اختبار سريع للفيروس للمقاطعات والأقاليم فى يناير.

وكان المسؤولون قد أعلنوا، الجمعة الماضية، ارتفاع الحالات اليومية بنسبة 65% مما يهدد أنظمة الرعاية الصحية.