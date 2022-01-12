اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 12:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء كندا: هناك لقاحات كافية لجميع المواطنين للحصول على جرعة رابعة

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:00 ص
رئيس وزراء كندا: هناك لقاحات كافية لجميع المواطنين للحصول على جرعة رابعة جستن ترودو رئيس الوزراء الكندى
أوتاوا /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، إن الحكومة قد أمنت ما يكفى من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع المواطنين المؤهلين لتلقى جرعة رابعة معززة.

 

وأضاف ترودو - فى تصريحات خلال مكالمة أجراها مع رؤساء وزراء المقاطعات والأقاليم فى كندا، وذلك وفقًا لبيان مكتب رئيس الوزراء الكندى - أن كندا تكافح مع ارتفاع معدلات العدوى والاستشفاء بسبب متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

 

وأوضح أن البيانات الرسمية أظهرت أنه اعتبارًا من 18 ديسمبر الماضى تلقى 87.3% من الكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما فأكثر جرعتين، بينما تلقى 1.3% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا، مؤكدًا أن الحكومة تخطط لإجراء 140 مليون اختبار سريع للفيروس للمقاطعات والأقاليم فى يناير.

 

وكان المسؤولون قد أعلنوا، الجمعة الماضية، ارتفاع الحالات اليومية بنسبة 65% مما يهدد أنظمة الرعاية الصحية.

 


رئيس الوزراء الكندي

كندا

أخبار كندا

لقاحات كورونا

فيروس كورونا

جرعة رابعة من اللقاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كندا تعرض مساعدة واشنطن لخفض تصعيد الأزمة الروسية الأوكرانية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:10 ص

وزيرة خارجية كندا: أعضاء الناتو متحدون لدعم أوكرانيا

السبت، 08 يناير 2022 02:39 م

كندا تدين رفض إيران للمفاوضات مع أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية

الخميس، 06 يناير 2022 07:00 م

كندا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا مع تزايد الضغط على المستشفيات

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:00 ص

أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا للأقباط الأرثوذكس يترأس قداس رأس السنة

الأحد، 02 يناير 2022 11:35 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة