اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس لجنة الأمن القومى الإيرانى: ندرس اتفاقا مؤقتا بمفاوضات فيينا النووية

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:40 ص
رئيس لجنة الأمن القومى الإيرانى: ندرس اتفاقا مؤقتا بمفاوضات فيينا النووية رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زادة
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زادة، أن بلاده تدرس اتفاق مؤقت فى مفاوضات فيينا النووية.

وأوضح المسئول الإيرانى فى مقابلة مع وكالة ايرنا الإيرانية، "دول 4+1 اقترحت اتفاقا مؤقتا بفيينا للتوصل لاتفاق دائم، لم نقبل المقترح ولم نرفضه لكن أولويتنا هي اتفاق دائم".

وتابع رئيس لجنة الأمن القومي الإيرانى "ان الاتفاق المؤقت ليس مثاليا ونسعى لاتفاق دائم يحقق مصالح إيران، داعيا الدول الغربية اتخاذ خطوات مؤثرة لإعادة بناء الثقة في أي اتفاق مقبل.

وأكد على ان بلاده لا تسعى لاتفاق جديد بل تسعى كى يلتزم كل طرف من أطراف الاتفاق النووى بتعهداته، وقال أيضا " لسنا متفائلين بعودة واشنطن لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي".

يذكر أن المحادثات النووية بين إيران والدول الغربية بريطانيا فرنسا ، ألمانيا بالإضافة إلى الصين وروسيا، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، كانت انطلقت في أبريل الماضي 2021، بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران متممة 6 جولات قبل أن تتوقف في يونيو، عقب انتخاب الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي، ومن ثم تستأنف في نوفمبر الماضي.

وتستضيف فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووى.

 


ايران

مفاوضات فيينا

رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني

الاتفاق النووى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة