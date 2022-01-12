رئيس لجنة الأمن القومى الإيرانى: ندرس اتفاقا مؤقتا بمفاوضات فيينا النووية

كشف رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني وحيد جلال زادة، أن بلاده تدرس اتفاق مؤقت فى مفاوضات فيينا النووية.
وأوضح المسئول الإيرانى فى مقابلة مع وكالة ايرنا الإيرانية، "دول 4+1 اقترحت اتفاقا مؤقتا بفيينا للتوصل لاتفاق دائم، لم نقبل المقترح ولم نرفضه لكن أولويتنا هي اتفاق دائم".
وتابع رئيس لجنة الأمن القومي الإيرانى "ان الاتفاق المؤقت ليس مثاليا ونسعى لاتفاق دائم يحقق مصالح إيران، داعيا الدول الغربية اتخاذ خطوات مؤثرة لإعادة بناء الثقة في أي اتفاق مقبل.
وأكد على ان بلاده لا تسعى لاتفاق جديد بل تسعى كى يلتزم كل طرف من أطراف الاتفاق النووى بتعهداته، وقال أيضا " لسنا متفائلين بعودة واشنطن لتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي".
يذكر أن المحادثات النووية بين إيران والدول الغربية بريطانيا فرنسا ، ألمانيا بالإضافة إلى الصين وروسيا، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، كانت انطلقت في أبريل الماضي 2021، بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران متممة 6 جولات قبل أن تتوقف في يونيو، عقب انتخاب الرئيس الإيراني الجديد ابراهيم رئيسي، ومن ثم تستأنف في نوفمبر الماضي.
وتستضيف فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووى.
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