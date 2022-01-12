اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية: منتدى شباب العالم جسر هام وقوى للتواصل بين الثقافات والأجيال وصانعى القرار

الأربعاء، 12 يناير 2022 07:28 م
رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية: منتدى شباب العالم جسر هام وقوى للتواصل بين الثقافات والأجيال وصانعى القرار حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية

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منتدى شباب العالم 2022، حدث عالمى بايدى وأفكار مصرية تستضيفه أرض الفيروز  "شرم الشيخ" ويحضره الآلاف من المشاركين من جميع أنحاء العالم فهو بلا شك الحدث الأكبر والاستثنائي ويعتبر أحد أهم الأحداث لتشكيل وعي الشباب والحديث عن مستقبلهم ومستقبل العالم.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم الذى تقام فعالياته فى الفترة بين 10 -13 يناير الجارى وفى نسخته الرابعة يتم تحت رعاية وبحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

 

وفى هذا السياق، أعرب الاستاذ حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن المنتدى جاء كجسر للتواصل بين الأجيال والثقافات ليشكل وعى ومستقبل شباب مصر والعالم أجمع، حيث يعقد المنتدى عددا من الجلسات النقاشية الهامة التى تتناول  موضوعات وتحديات معاصرة تشغل الرأى العام العالمى وإصدار توصيات لهذه القضايا الحيوية. كما يعكس المنتدى الجهود المصرية المتواصلة للتطوير فى شتى القطاعات.

 

كما صرح عبد الله بأن مصر قادرة على استضافة أهم الأحداث بالعالم لما لها من
إمكانيات تنظيمية وإدارية هائلة. وعلى هامش فعاليات المنتدى، تفقد الاستاذ حسن عبدالله عددا من ورش العمل لتفحص المشروعات الناشئة وحث رواد الأعمال على مواصلة نجاحاتهم.

 

 

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منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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