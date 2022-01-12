رؤساء المدن يواصلون استكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بكفر الشيخ .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ ، استكمال أعمال الرصف ووضع طبقة الاسلفت النهائية، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المراكز، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية، لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها، لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى، ومتابعة سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال اعمال الرصف بوضع طبقة الاسلفت النهائية بالمناطق المدرجة بالرصف، الجمهورية، ميدان الساعة، داير الناحية، والكوم الأحمر ، وتم وضع الاسلفت وفق معايير الجودة ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، لتسهيل الحركة المرورية على الطرق، وتم القيام بقياس درجة الحرارة لطبقة الاسلفت، بالإضافة إلى سحب عينة من طبقة الاسفلت، لإرسالها الى المعامل المتخصصة، وقد تم الانتهاء، من شوارع الجمهورية، وداير الناحية، ومازال العمل مستمر بامتداد الجمهورية حتى الدلتا، ومن ميدان الساعة امتداد الكوم الاحمر.

وأشرفَ عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال إزالة الطبقة الإسفلتية القديمة على طريق غرب تيرة الجديات، تمهيدا لرصفه ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بطول 1500كم، وذلك لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتطبيق اعلي معاير الجودة لأعمال الرصف وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينه فوه، اعمال رصف منطقه ،قطب زيتون وحتى منطقه السوق الصغير، ومازالت أعمال الرصف مستمرة لحين الانتهاء من الشوارع المدرجة بخطه الرصف، جاء ذلك عقب الانتهاء من التجريف والتمهيد، ورفع بيارات الصرف الصحي، والتأكد من سلامة البنية التحتية من خطوط المياه والصرف الصحي والتليفونات، رفع مطابق المياه والصرف الصحي، قبل الانتهاء من الرصف لتكون في نفس مستوى الأسفلت، مع مراعاة مقاييس الجودة والاشتراطات الهندسية المطلوبة، وتكثيف العمل لضمان الانتهاء من أعمال الرصف، تنفيذا للخطة الإضافية وطبقا للبرامج الزمنية المحددة.



جانب من اعمال الرصف



رصف الطرق بمدن كفر الشيخ عقب تمهيدها



رصف الطرق بمدن كفر الشيخ