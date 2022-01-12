حياة كريمة ..محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبى لمحطتى مياه بدشنا

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بدء التشغيل التجريبى لمحطتى مياه بقرى الزهنات وأبو دياب غرب، التابعتين لمركز دشنا بطاقة إجمالية تصل إلى 120 لتر لكل ثانية، وتكلفة مالية إجمالية بلغت 16 مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " رافقه المهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، و سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

وأعطى محافظ قنا، إشارة البدء التجريبى لمحطة مياه الزهنات التابعة لمركز دشنا، وذلك بعد رفع طاقتها الإنتاجية من 30 لتر / ثانية إلى 60 لتر / ثانية، بتكلفة مالية بلغت 5 ملايين جنيه تخدم أهالى قريتىّ السمطا والزهنات والنجوع التابعة لهما، كما أطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لمحطة مياه أبو دياب النقالى بطاقة 60 لتر / ثانية بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه لخدمة أهالى أبو دياب شرق وأبو دياب غرب.

أوضح محافظ قنا، أن العمل لا يتوقف لإنجاز المشروعات الخدمية القومية التى تسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير وجه الحياة فى قرى محافظة قنا.

وأضاف الداودي، أن نهاية عام 2021 شهد افتتاح العديد من المشروعات القومية داخل محافظة قنا، ومع مُستهل العام الجديد 2022، نُعلن عن تشغيل 4 محطات مياه بهدف القضاء على مشكلات ضعف المياه وانقطاعها لاسيما فى شهور الصيف، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تألوا جهدا فى توفير كافة احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية، مشيرا إلى أن إحلال وتجديد ورفع كفاءة المحطات الأربع يأتى ضمن خطة المحافظة نحو إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه من قبل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

كما أطلق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبى لمحطتى السلامية والشعانية التابعتين لمركز نجع حمادي.

وقال محافظ قنا، إن تكلفة إحلال وتجديد محطتى السلامية والشعانية بلغت 30 مليون جنيه، بطاقة إنتاج لكل محطة 120 لتر/ ثانية، بهدف خدمة أهالى كلا القريتين والنجوع التابعة لهما، بالمياه النقية.

وأضاف الداودي، أن تشغيل كلا المحطتين يأتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى بدأت تغير واقع الحياة داخل القرى بمحافظة قنا، وذلك فى إطار حرص الدولة على تطوير وتأهيل القرى الفقيرة، لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة بها.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مواطنى قرى حياة كريمة بدأوا يستشعرون حجم التطوير الهائل على أرض قراهم، من خلال العمل المتواصل للمبادرة بتلك القرى بأحدث معايير التطوير.