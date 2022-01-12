"حياة كريمة": "المبادرة الرئاسية" هى الأكبر على مستوى العالم وتاريخ مصر الحديث

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قالت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة شبابية ومظلة للشباب المتطوع التي تضم 21 ألف شاب متطوع، مشيرة الى أن جائحة كورونا كانت دافعا قويا لتخفيف حدة الجائحة على أهالينا من خلال "المبادرة الرئاسية".

وأضافت "عمر" خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمنتدى شباب العالم، أن "مبادرة حياة كريمة" أكبر مشروع تنموى فى العالم وفى تاريخ مصر الحديث، حيث يستهدف تنمية وتغيير حياة 58 مليون مواطن مصر، مشيرة إلى أن أهداف المشروع في البداية كان يستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وسد الفجوات التنموية وإحياء قيم المشاركة المجتمعية.

وواصلت: "مؤمنين إن لازم نقيم التنمية الشاملة في كافة المحافظات المصرية من خلال مشروع قومي محاوره تشمل البنية التحتية والتمكين الاقتصادي والسكن الكريم للمواطن المصري البسيط، لتتلاقي مع أهدف التنمية المستدامة مع كافة الأهداف".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أول أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.