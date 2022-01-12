اليوم السابع
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حياة كريمة.. البدء فى إنشاء المدرسة الإعدادى بطهواى فى المنوفية

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:37 م
حياة كريمة.. البدء فى إنشاء المدرسة الإعدادى بطهواى فى المنوفية المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون
المنوفية - محمد فتحى

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تابع المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، البدء في أعمال الحفر الخاصة بإنشاء مدرسة ناصر الإعدادية بقرية طهواي، بعد إزالة وهدم المبنى القديم، والتي سيجرى إنشاؤها على مساحة حوالي 565م² تقريباً لخدمة العملية التعليمية بقرية طهواي والمناطق المجاورة، وذلك بحضور خيري محيي رئيس الوحدة المحلية بطهواي، والشركة المنفذة للمبادرة، جاء هذا في إطار تواصل العمل في قطاع الأبنية التعليمية بقري مركز أشمون من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، سواءً بإنشاء مدارس جديدة أو رفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل، أو إنشاء أجنحة جديدة داخل المدارس للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بقري أشمون والتدعيم الكامل لها.

وأكد المهندس سامي سرور، استمرار العمل بجميع مشروعات المبادرة بصورة جيدة وعلى أكمل وجه دون أي مشاكل أو معوقات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز أشمون.

وشدد سرور، على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتدعيم الكامل لها، وتذليل كافة العقبات لسرعة التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع قرى مركز أشمون.


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