حملات دورية لإزالة التعديات والإشغالات ورفع كفاءة الإنارة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف وقسم الإزالات و القسم الهندسى من تنفيذ القرار رقم 491 لسنه 2021م ، عبارة عن إزالة سور بالدبش الأبيض فى الشارع العام أمام مجمع المصالح الحكوميه بأولاد سيف على مساحة 8 متر طولى وتطبيق القانون على المخالفين، كما قامت رئاسة المركز بإزالة لكرفان وضع على أرض زراعية طريق بلبيس/ الزقازيق الزراعى بالمخالفة للقانون، كما قامت الوحدة المحلية بالعدلية بإزالة 21إعلان مخالف حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

ورئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع قسم الإشغالات بالحى وشرطة المرافق بحمله لرفع الإشغالات بشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطه وشارع مولد النبى والحلقة وكوبرى أبو عميره واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بحملة لرفع الإعلانات واللافتات الإعلانية غير المرخصة فتم رفع 21 لافته إعلانية غير مرخصة بشارع التحرير بوسط المدينة.

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بحملة لإزالة الاشغالات بنطاق المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة بعزبة الغمرى و أبو عجوة التابعين للمدينة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس و قسم الإنارة العامة بالمجلس حملة لصيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع ( الإنتاج - فاقوس البلد - عزبة ابو خليل - نصرالله - ابوعليان بانقيزه - المنيا - إصلاح لوحة فاقوس البلد ).

و شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميدانى على الطرق العامه والرئيسية لرفع الاشغالات المخالفه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.