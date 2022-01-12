حبس المتهم بإشعال النيران فى ماكينة صراف آلى بالغربية 4 أيام

الغربية محمد طارق

قررت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات، حبس المتهم في واقعة إشعال النيران بماكينة صراف آلي خاصة بأحد البنوك بمدينة كفرالزيات ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإيداعه مستشفى الصحة النفسية تحت الحراسة، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وتأثير اضطراباته النفسية على سلوكياته من عدمه.



وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهم مهتز نفسيا ويعاني من اضطرابات عقلية ونفسية وقيامه بإشعال النيران فى الماكينة وإحداث تلفيات بها.



وكان ضباط مباحث مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية برئاسة الرائد احمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات قد تمكنوا من ضبط شخص أشعل النيران في إحدى ماكينات الصراف الآلي بأحد شوارع بمدينة كفرالزيات وتم اقتياده إلى ديوان المركز للتحقيق ومعرفه ملابسات أقدامهم على ذلك



وتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ بنشوب حريق في ماكينة صراف آلي بسور مدرسة بلال بن رباح بدائرة مركز كفر الزيات ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إطفاء من الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتبين قيام شاب بإشعال النيران فى ماكينة الصراف الآلي بسور مدرسة بلال بن رباح الابتدائية وتهشيمها واحداث تلفيات بها وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران المشتعلة قبل وصولها الي الأموال المودعة.

وبالفحص والمعاينة وتفريغ الكاميرات المحيطة بالحريق تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفرالزيات برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات من القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان مركز الشرطة، للوقوف على ملابسات ومعرفة ظروف الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة لمعرفة هوية المتهم وأسباب قيامه بذلك.