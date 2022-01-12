جودي ويوسف وجولين وعبد الرحمن.. قصة 4 أطفال أشقاء لقوا مصرعهم فى لحظات

كتب أحمد الجعفرى

كانت الأمور هادئة داخل شارع الشيخ ريحان بمنطقة الطالبية بشارع الملك فيصل، قبل أن يتحول ذلك الهدوء إلى كارثة مفجعة راح ضحيتها 4 أطفال أشقاء، نتيجة اشتعال النيران بمنزلهم.

فى صقيع شهر يناير الجارى، وفى الوقت الذى كان فيه الأطفال الأربعة جودي ويوسف وجولين وعبد الرحمن، يبحثون عن مصدر دفء يجنبهم برد الشتاء القارس، اشتعلت النيران فى منزلهم، كيف ومتى وما هو مصدرها؟، أسئلة كثيرة ما زالت تبحث عن إجابة، ولكن النتيجة ثابتة 4 ضحايا دفعة واحدة.

أثارت النيران المشتعلة انتباه الجيران، فهرولوا على الفور إلى منزل الأطفال، فى محاولة لإنقاذهم، وأجرى بعضهم اتصالًا برجال المطافئ، ولكن النيران كانت أسرع من كل شيء، أتت على كل شيء فى المنزل لتأكله، لم ترحم أجساد الأطفال الهزيلة، ففارقوا الحياة وسط صرخات لم تجد من يسمعها.

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران التى اشتعلت داخل المنزل، وتم نقل جثامين الأطفال إلى المستشفى، وأصدرت جهات التحقيق قرارا بدفنهم، عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى الوقت الحالى يعمل رجال المعمل الجنائى على رفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث لفحصها، وكتابة تقرير وافٍ عنها وتحديد سبب اشتعال النيران.