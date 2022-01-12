جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة والعبوات الدوائية

أحمد يعقوب - محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب لعدد من الأقراص المخدرة والعبوات الدوائية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

المحاولة الأولى كانت بالإدارة الرابعة برئاسة رأفت وهيب مدير الجمرك، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الخطوط الإنجليزية القادمة من لندن، استوقفت نورا السيد عبد الحميد مأمور الجمرك المعينة علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء يجب الإفصاح عنها او تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الجمرك تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون عبوات دوائية .

وبالعرض على محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٢٤ شريط من عقار الترامادول المخدر تركيز ١٠٠ ملجم و ٣١ شريط من عقار الكودامول المدرج بجدول المخدرات أ تركيز ١٥ ملجم و ٢٦ شريط تركيز ٣٠ ملجم باجمالي ٧٩٠ قرص داخل حقائبه.

أما المحاولة الثانية فكانت بالإدارة الثانية برئاسة أحمد سعد مدير الجمرك وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة الخطوط الأردنية القادمة من عمان عندما استوقف عمر سالم ياسين مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب اثناء خروجه من بوابة اللجنة

وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كل من محمد زغلول ومحمد عبد المنعم رئيس القسم لم يتلاحظ لهما وجود شئ مخالف، إلا أن أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على الصالة لاحظ توتر الراكب وارتباكه فقام بتكليف محمد سمير محمد مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط ١٥ عبوة دوائية زجاجية غالية الثمن داخل جيوب الجاكيت والبنطلون اللذان يرتديهما الراكب.

قرر رأفت وهيب عازر وأحمد سعد مديرى الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 10 و11 لسنة 2022 ، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي ، الذي احال الراكب الاول للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .