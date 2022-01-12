جمارك الإسكندرية تضبط كمية كبيرة من مادة الإمفيتامين المخدرة

أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للحركة ونقاط الفحص والمعاينة بجمارك الإسكندرية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط تهريب كمية كبيرة من مادة الإمفيتامين المخدرة التى يتم استخدامها فى صناعة الكبتاجون والشابو والكريستال ماس، وغيرها من المخدرات التخليقية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

فبناء على مذكرة مشتركة من كل من إدارة الفحص بالأشعة والإدارة العامة للحركة ونقاط الفحص والمعاينة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مكافحة التهرب الجمركى والأمن الجمركي بالاشتباه في مشمول البيان الجمركي 11121 لسنة 2022 باسم شركة ا. للاستيراد والتصدير، حاوية رقم 5440038 وارد سوريا والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أغذية متنوعة ولوازم حلويات بعدد 1625 كرتونة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإذن النيابة وتشكلت لجنة مشتركة لتنفيذ الإخبارية من العميد سلامة عفيفي والعقيد مصطفي نصر رئيس فرع مكافحة المخدرات بالميناء، والعقيد أحمد مهران والدكتور وجيه لطفي مدير جمرك الحاويات وعلاء كامل مدير الإدارة وطلعت مراد مدير عام الأمن الجمركي وعاطف الدسوقي مدير الإدارة وعبد الحميد فرج مدير الإدارة وحسن عبد الظاهر مدير إدارة الفحص بالأشعة، وكريم سعدون رئيس القسم وعبد الحميد فؤاد مدير التعريفة وأحمد فوزي مأمور الحركة، بالمعاينة الفعلية تبين وجود 126 كرتونة بوزن إجمالي 620 كيلو جراما من مادة (الإمفيتامين) وهى المادة الخام المخدرة مخبأة داخل كراتين مرقوم (بودرة كريم شانتيه) التى يتم استخدامها كمادة خام لتصنيع المخدرات التخليقية، جرت أعمال الكشف والمعاينة والتحليل الوقتي للمادة بواسطة التعاون المثمر بين رجال الجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



قرر أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ السلطات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام التجارى بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.