اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جامعة الدول العربية تطلق "المدونة العربية للتنمية المستدامة"

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:36 ص
جامعة الدول العربية تطلق "المدونة العربية للتنمية المستدامة" جامعة الدول العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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انطلق، اليوم الأربعاء، حفل إطلاق "المدونة العربية للتنمية المستدامة: منظومة القيم والسلوكيات والمهارات"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 
 
وتهدف المدونة إلى خلق مجتمع مدني يتمتع فيه الأفراد والمجتمعات المحلية والفئات المهمشة بجميع الحقوق الإنسانية في المشاركة والحياة النوعية الكريمة والتنمية المستدامة والمواطنة والديمقراطية.
 
وتسهم الشبكة في تمكين منظمات المجتمع المدني العربية من التواصل والتفاعل وبناء قنوات وآليات لتشارك وتعزز قدرتها المعرفية والخبراتية، كما تعزز قدرة المنظمات معا على التأثير في صناعة السياسات والقرارات والبرامج التي تستهدف الفئات الاكثر تهميشا.

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التنمية المستدامة

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