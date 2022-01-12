تعليم بورسعيد: الاستفادة بخبرات المدارس الدولية فى تدريب المعلمين

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن التعليم الخاص يمتلك من المقومات والخبرات ما يجعله شريكا أساسيا فى العملية التعليمية لتصدير ونقل الخبرات بهدف الإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة شكلا وموضوعا.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده سيادته اليوم بممثلى مدرستى نرمين إسماعيل الدولية و بورسعيد المتكاملة الدولية بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بهدف تنفيذ تدريبات غير نمطية لمعلمى بورسعيد فى القريب العاجل.
وأوضح وكيل الوزارة أن حزمة التدريبات تتلخص فى فنون التواصل وكيفية التعامل مع أولياء الأمور ونظام الفصل المعكوس وكيفية التعامل مع طلاب المرحلة الإبتدائية نفسيا وربط التكنولوجيا بالمواد التعليمية وكيفية إدارة الوقت والتكامل و تعديل سلوك طلاب الدمج.
وأشار الدكتور أكرم حسن، إلى أن الحزمة التدريبية تعتمد على أربعة محاور أساسية وهى المحور الإجتماعى و الأكاديمى والتربوى وأخيرا المحور الإدارى بهدف إكتشاف الفروق الفردية بين المستهدفين والعمل على تنميتها وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية.
ووجه الدكتور أكرم الإدارات المعنية بديوان المديرية بإتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ هذه الحزمة التدريبة وفقا لآلية تنفيذ ممنهجة بعد الدراسة العلمية الجيدة لتحقيق أقصى إستفادة من خلال أطقم التدريب بالمدارس الدولية الشريكة وضمان الإستمرارية وتشكيل ناقلى خبرة للمتلقين المستهدفين متمنيا التوفيق للجميع.
وقد حضر هذا الإجتماع أحمد والى وكيل المديرية و الدكتور أحمد عاطف المدير الأكاديمى لمدرسة نرمين إسماعيل الدولية و اللواء حسام رأفت المدير التنفيذى لها و محمد كمال نائب المدير الإدارى لنفس المدرسة و الدكتورة غادة عطية مدير مدرسة بورسعيد المتكاملة الدولية و حنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص و سوزان بغدادى مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات والدكتورة مروى مصطفى مدير إدارة التدريب و حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.
وفد مدرسة نرمين اسماعيل
وكيل الوزارة ومدير المدرسة
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