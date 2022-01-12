اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 06:44 م
أكرم القصاص
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تعليم الوادى الجديد تنظم احتفالية ختام أنشطة الصفوف الأولى للمدارس

الأربعاء، 12 يناير 2022 04:00 م
تعليم الوادى الجديد تنظم احتفالية ختام أنشطة الصفوف الأولى للمدارس جانب من الإحتفالية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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نظمت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء ، حفل ختام أنشطة الصفوف الأولى بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة، بحضور مدير القطاع ومدير إدارة الخارجة التعليمية والتعليم الإبتدائى وتوجيه الصفوف الأولى ولفيف من قيادات التعليم بالمحافظة .

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والإبداعية لمجموعة من تلاميذ الصفوف الأولى بالمدارس المختلفة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية والتى لاقت استحسانا من الجميع، حيث شدد مدير التعليم بالمحافظة على ضرورة تحقيق مراكز الريادة في مختلف المجالات والأنشطة التعليمية وتوفير الدعم للطلاب المتميزين فى مختلف المجالات العلمية والفنية والثقافية وغيرها ، ودعم اكتشاف المواهب .

وفى ختام الحفل كرم وكيل التعليم بالمحافظة مجموعة من المشاركين بالحفل إمتنانا لما شهده الحفل وتميزه وظهوره بالمظهر اللائق والمشرف موجها الشكر والتقدير لإدارة الخارجة التعليمية، على هذا الاحتفاء الجميل والمتميز وجهودها المتواصلة الملموسة للنهوض بالعمل والإرتقاء به.


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