تعرف على 141 كنيسة ومبنى وافقت الحكومة على توفيق أوضاعها

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة كلية الألسن لجامعة أسيوط، على أن يكون مقرها مدينة أسيوط الجديدة، وذلك فى إطار تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية وتقليل الاغتراب.

كما نشرت موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمبانى، والمنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 لـ141 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 2162 كنيسة ومبنى تابعا.