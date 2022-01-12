تعرف على تفاصيل مسابقة وزارة البيئة وجوائزها 2000 دراجة

وأشارت الوزيرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزارة بصدد إعلان مسابقة عبر موقعها الإلكترونى تستهدف الشباب والأطفال من سن 8 إلى 30 سنة، وسيتم وضع مجموعة من الاسئلة تناسب الأعمار والفئات المختلفة، كما سيتم تقسيم الاسئلة طبقا لهذه الفئات العمرية، بهدف خلق جيل وأعى بالقضايا البيئية، والجوائز الممثلة فى الدراجات ما هى إلا وسائل لتحفيزهم فى البحث عن إجابات للأسئلة ومعرفة مدى ارتباط قضية التغيرات المناخية بحياتهم وكيف أن سلوك الجميع يحافظ على الكون.

جدير بالذكر أن الوزيرة كانت عقدت مؤتمر صحفى منذ اسبوع لعقد بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الادوية كراعى رسمى للمسابقة بالتعاون مع وزارة البيئة، تمهيدا لاستضافة مصر مؤتمر التغير المناخى لعام 2022، كجزء من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات الدولية والمواطن وممارساته.