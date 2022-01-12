اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 02:18 ص
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تعرف على تفاصيل مسابقة وزارة البيئة وجوائزها 2000 دراجة

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:00 ص
تعرف على تفاصيل مسابقة وزارة البيئة وجوائزها 2000 دراجة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت مال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك ارتباطا وثيقا بين الصحة وقطاع البيئة، فكلما قل التلوث كلما تم الحفاظ على الصحة، مشيرة إلى سر انطلاق الفكرة الرئيسية لتنظيم وإطلاق مسابقة للشباب والأطفال عن التغيرات المناخية وأن تكون جوائزها عبارة عن درجات كأحد وسائل تفادى أثار التغيرات المناخية، وباعتبار أن الدرجات من أهم وسائل النقل النظيف بدون أنبعاثات، وباعتبارها أيضا جزءا من مفهوم النقل المستدام.

وأشارت الوزيرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الوزارة بصدد إعلان مسابقة عبر موقعها الإلكترونى تستهدف الشباب والأطفال من سن 8 إلى 30 سنة، وسيتم وضع مجموعة من الاسئلة تناسب الأعمار والفئات المختلفة، كما سيتم تقسيم الاسئلة طبقا لهذه الفئات العمرية، بهدف خلق جيل وأعى بالقضايا البيئية، والجوائز الممثلة فى الدراجات ما هى إلا وسائل لتحفيزهم فى البحث عن إجابات للأسئلة ومعرفة مدى ارتباط قضية التغيرات المناخية بحياتهم وكيف أن سلوك الجميع يحافظ على الكون.

جدير بالذكر أن الوزيرة كانت عقدت مؤتمر صحفى منذ اسبوع لعقد بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الادوية كراعى رسمى للمسابقة بالتعاون مع وزارة البيئة، تمهيدا لاستضافة مصر مؤتمر التغير المناخى لعام 2022، كجزء من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات الدولية والمواطن وممارساته.

 


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