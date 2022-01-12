تشغيل مستشفى برديس بسوهاج بتكلفة 90 مليون جنيه ضمن "حياة كريمة".. صور

سوهاج - محمود مقبول

القطاع الصحى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد تطورا كبيرا لأول مرة، حيث إننا نجد الآن في عهد الرئيس مستشفيات تقام على أحد طراز وتضم تخصصات مختلفة وأجهزة حديثة، تضاهى المستشفيات الخاصة والمستشفيات المركزية والعامة التى تمتلكها وزارة الصحة.

هذا الأمر جاء واضحا من خلال إنشاء مستشفى قرية برديس بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى بتكلفة 90 مليون جنيه تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1- المستشفى تم إحلاله وتجديده وبداية التشغيل الفعلى بتكلفه بلغت ما يقرب من 90 مليون جنيه تقريبا.

2- المستشفى يقدم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان ضمن منظومة تطوير القطاع الطبى ضمن مبادرة حياة كريمة.

3- المستشفى يضم أقساما مهمة مثل الغسيل الكلوى والعناية المركزة والعناية المتوسطة والعمليات وقسم الحضانات، وجناح إقامة المرضى وقسم الأشعة وقسم التشخيص عن بعد وعيادات خارجية وقسم المعامل والصيدلية.

4- تبلغ المساحة الكلية للمستشفى 1500 متر مربع تقريبا.

5- المستشفى يتكون من 3 طوابق متكررة أرضي + 2 علوي.

6- المستشفى يضم 36 سرير غسيل كلوى، و34 سريرا داخليا، و8 أسرّة عناية.

7- المستشفى يعمل بها بها 156 طبيبا وصيدليا، و152 من أطقم التمريض، بالإضافة إلى 23 فني معمل وأشعة.

8- المستشفى إضافة جديدة من إضافات القيادة السياسية لتطوير المنظومة الطبية بالقرى الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.



إنجاز جديد للرئيس بقطاع الصحة فى سوهاج



إنجاز جديد للرئيس بقطاع الصحة فى سوهاج



إنجاز جديد للرئيس بقطاع الصحة فى سوهاج



إنجاز جديد للرئيس بقطاع الصحة فى سوهاج



إنجاز جديد للرئيس بقطاع الصحة فى سوهاج



إنجاز جديد للرئيس بقطاع الصحة فى سوهاج



إنجاز جديد للرئيس بقطاع الصحة فى سوهاج



إنجاز جديد للرئيس بقطاع الصحة فى سوهاج



إنجاز جديد للرئيس بقطاع الصحة فى سوهاج



إنجاز جديد للرئيس بقطاع الصحة فى سوهاج



إنجاز جديد للرئيس بقطاع الصحة فى سوهاج



إنجاز جديد للرئيس بقطاع الصحة فى سوهاج