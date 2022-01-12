ترامب منتقدا السياسيين الرافضين الإفصاح عن موقفهم من الجرعة المعززة: جبناء

كتبت: نهال أبو السعود

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السياسيين الذين يرفضون الإفصاح عما إذا كانوا قد تلقوا جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا، في مقابلة مع قناة وان أمريكا، مشيرًا إلى أنه تلقى الجرعة المعززة وشاهد السياسيين يسألون في المقابلات عما إذا كانوا قد حصلوا عليها.

وقال ترامب: "إنهم لا يريدون قول ذلك لأنهم جبناء يجب أن تقول ذلك، سواء كان ذلك لديك أم لا. قلها. لكن الحقيقة هي أنني أعتقد أن اللقاحات أنقذت عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم. لم يكن لدي أي آثار جانبية على الإطلاق ".

وصرح ترامب إن اللقاح يمنع الناس إلى حد كبير من دخول المستشفى أو الموت بسبب المرض، ودعا الناس إلى الحصول على الجرعات، قائلا: "إذا حصلوا عليها، فلن يذهبوا إلى المستشفيات في الغالب ويموتون من قبل كان الأمر مروعًا، والآن هم ليسوا كذلك".

بدا أن تصريحاته موجهة جزئيًا إلى حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي اعتبر مرشحًا جمهوريًا محتملاً للرئاسة في عام 2024 ، والذي رفض حتى الآن الإجابة بشكل مباشر على أسئلة حول ما إذا كان قد تلقى جرعة معززة.

وأكد أحد كبار مستشاري ترامب، إن ترامب ليس منزعجًا من ديسانتيس، وبدلاً من ذلك كان يتحدث فقط عن رأيه قائلا: "في الواقع ، إذا فكرت في الأمر ، فإن ذلك يلعب دورًا في قوة ترامب ولماذا انجذب الناخبون إليه في البداية - قد لا يعجبك ما سيقوله ، لكنه يناديهم كما يراهم ولا يحاول التفريط".

وردا على سؤال حول ديسانتس باعتباره منافسًا ، أشار المستشار إلى أنه لا يوجد أي استطلاع يظهر فوزه على ترامب في مباراة نظرية 2024 ، وأن تعليقاته المراوغة حول الحصول على جرعة معززة كانت ضارة بالحاكم لأنها جعلته يبدو مراوغًا.

ولدى سؤاله مرة أخرى عن النصائح بشأن اللقاحات ، أوصى الرئيس السابق بتلقي الجرعة المعززة قائلا : "لكنني أعتقد أن هذا يجب أن يكون اختيارًا فرديًا". "وإذا كان بعض الناس لا يريدون ذلك ، فلا ينبغي لهم أن يأخذوها. لا يمكن تكليفهم وأعتقد أن هذا مهم للغاية. أنا شخصياً أشعر براحة شديدة لأخذهم. لم يكن لدي أي صدى على الإطلاق ".

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، تلقى ما يقرب من 75 بالمائة من سكان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد وحوالي 63 بالمائة تلقوا جرعتين. كما تلقى حوالي 37 بالمائة من السكان حقنة معززة.