تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما فى دار السلام

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس عامل بتهمة قتل شاب 15 يوما على ذمة التحقيق بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض على شخص تسبب فى مقتل شاب بمنطقة دار السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بوفاة شخص بمنطقة دار السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، وقام شخص بالتعدى على صديقه بسلاح أبيض "مطواة"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لجمع المعلومات اللازمة حول الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه.