"تاون جاس": الهواية الخاصة بالسخان سبب وفاة أسرة الساحل

كتبت - مروة الغول

نفت شركة " تاون جاس " إحدى شركات قطاع البترول، وقوع حادث وفاة 3 أشخاص باحدى العقارات بمنطقة الساحل بسبب تسرب الغاز، موضحة أن فرق الطوارئ تأكدت فور وصولها إلى مكان الحادث يوم السبت الموافق 8 يناير الجارى من سلامة التوصيلات، وأن العميل من واقع السجلات يعمل بالغاز منذ عام 1996.

وتابع بيان للشركة، أن السبب المبدئى للحادث هو وجود بعض أعمال العبث من قبل العميل بالهواية الخاصة بالسخان أدت إلى انسدادها بالكامل، وعدم تأدية وظيفتها بالشكل الأمثل من حيث توفير التهوية اللازمة وهو ما تم إثباته بمحضر الشرطة .

وأشارت الشركة إلى أنه من هذا المنطلق تهيب الشركة بالعملاء عدم التعامل أو العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى وتؤكد الشركة أن جميع الأعمال تتم طبقا للمواصفات الفنية وأعلى معايير السلامة.