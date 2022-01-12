بوتين: اللقاح الروسى أكثر فعالية ضد "أوميكرون" مقارنة باللقاحات الأخرى

موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن لقاح "سبوتنيك فى" الروسى المضاد لكورونا يبدو أكثر فعالية ضد متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، إذا ما قورن باللقاحات الأخرى .

وأضاف بوتين - متحدثا في جلسة لمجلس الوزراء الروسي ، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء، أنه على ما يبدو أن لقاح (سبوتنيك في) فعال للغاية، ربما يكون أكثر فاعلية من اللقاحات الأخرى المستخدمة في العالم، موضحًا أن قدرة اللقاح على تحييد الفيروس واضحة .

وفي 26 نوفمبر الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية (بى.1.1.529)على أنها سلالة مثيرة للقلق، موضحة أن المتحور الجديد يحتوي على عدد كبير من الطفرات بعضها مثير للقلق.

يذكر أن أكثر من 100 دولة سجلت بالفعل حالات إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، وحتى اليوم ، سجلت روسيا 698 حالة أوميكرون في جميع أنحاء البلاد .