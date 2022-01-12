اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بلينكن يبحث هاتفيا مع نظيره الأوكرانى نتائج اجتماعات جنيف

الأربعاء، 12 يناير 2022 09:14 ص
بلينكن يبحث هاتفيا مع نظيره الأوكرانى نتائج اجتماعات جنيف بلينكن
واشنطن (أ ش أ)

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بحث أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى مع نظيره الأوكرانى ديميترو كوليبا دواعى القلق المشتركة بشأن استمرار الحشود العسكرية الروسية داخل أوكرانيا وحولها.
 
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزيرين بحثا النتائج والخطوات المقبلة في أعقاب حوار الاستقرار الاستراتيجي في جنيف مؤخرا ، وقبل اجتماع مجلس روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل المقرر انعقاده في وقت لاحق من اليوم.
 
وأضاف المتحدث أن بلينكن بحث كذلك التوقعات المشتركة بشأن اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الثالث عشر من يناير الجاري.
 
وأشار إلى تأكيد بلينكن دعمه للدبلوماسية باعتبارها المسار المسئول الوحيد نحو الأمام وأنه ليست ثمة مناقشات ستتم بشأن أوكرانيا بدون مشاركة الأخيرة ، وأنه إذا ما اختارت روسيا مسار المزيد من الصراع، فإن الولايات المتحدة تستعد بجانب الحلفاء والشركاء لفرض عقوبات هائلة على الاقتصاد الروسي إلى جانب تعزيز وجود حلف الناتو في الجبهات الأمامية للدول الأعضاء وزيادة المساعدات الدفاعية لأوكرانيا.

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الخارجيه الامريكيه

العلاقات الامريكيه الاوكرانيه

جنيف

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