بعد مصرع أسرة الساحل.. تعرف على الإسعافات الأولية لحالات استنشاق الغاز

كتب عبد الرحمن سيد

يحدث تسرب غاز من محابس البوتاجاز والسخانات داخل الشقق السكنية، ويتسبب فى وقوع ضحايا ومصابين نتيجة للاختناق، وبعد مصرع أسرة كاملة بمنطقة الساحل بسبب تسريب غاز داخل شقتهم، يجب معرفة طرق إجراء الإسعافات الأولية وخطوات الحماية في حالة استنشاق الغاز بالمنزل.

- في حالة استنشاق رائحة الغاز في البيت قم أولا بغلق محابس البوتاجاز والسخان وكذلك محبس الغاز الرئيسي، مع التأكد من غلق الغاز من المقبض المتواجد على الماسورة أو بجانبها في اتجاه عقارب الساعة.

ـ لا تستعمل مفاتيح الإضاءة أو الهاتف والأجهزة الكهربائية التي قد ينتج منها شرر كهربائى ولا تستخدم المراوح أو التكييف فى التهوية خلال وقت التسريب.

ـ قم بفتح الأبواب والنوافذ على مصراعيها للتهوية.

ـ في حالة استمرار تسريب الغاز وعدم معرفة المصدر، يجب الاتصال بشركة الغاز مباشرة والتواجد خارج الشقة حتي التأكد من انتهاء التسريب تماما.

ـ مراجعة صيانة توصيلات البوتاجاز والسخان دوريا كل 3 أشهر للتأكد من سلامة الاستخدام.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بالعثور على 3 اشخلص متوفين داخل شقة سكنية ، انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص أن المتوفين شخص وزوجته وابنته نتيجة لتسرب غاز، وتم نقلهم الى المستشفى ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة.

وأوضحت المعاينة، أن الأسرة مكونة من ثلاثة أفراد داخل الشقة وهم الأب "محمود.ص.م" 53 سنة بالمعاش، والزوجة "سحر.ع.ب" 42 سنة مدرسة والابنة المتوفية "رتاج" 10 سنوات ومقيمه بذات العنوان، ونقل جميعهم إلى المستشفى.