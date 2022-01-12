بعد مصرع أسرة الساحل.. اعرف طرق الوقاية من تسرب الغاز داخل الشقق السكنية

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت خلال الفترة الماضية حالات اختناق عديدة نتيجة لتسرب الغاز داخل الشقق السكنية، وآخرهم وفاة أسرة بالساحل، وهناك مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب الغاز، وهى:

1- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيداً لإيقاف التسرب.

2- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

3- يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.

4- يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.

5- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.

6- فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.

7- يتم فحص أسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

8- يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

9- يجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.

10- يجب عدم وضعها داخل إناء من الماء الساخن فى فصل الشتاء.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على 3 أشخلص متوفين داخل شقة سكنية، فانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص أن المتوفين شخص وزوجته وابنته نتيجة لتسرب غاز، وتم نقلهم إلى المستشفى ويستكمل رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة.

وأوضحت المعاينة، أن الأسرة مكونة من ثلاثة أفراد داخل الشقة وهم الأب "محمود.ص.م" 53 سنة بالمعاش، والزوجة "سحر.ع.ب" 42 سنة مدرسة والابنة المتوفية "رتاج" 10 سنوات ومقيمه بذات العنوان، وتم نقلهم إلى المستشفى.