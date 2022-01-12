بروتوكول تعاون بين كليتى الآداب والحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وقع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون بين كليتي الآداب والحاسبات والذكاء الاصطناعي، في كل ما يخص التعاون في البرامج الأكاديمية الجديدة الخاصة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، والدكتور النميري علام القائم بعمل عميد كلية الحاسبات، والدكتورة إيمان حماد منسق عام البروتوكول، والدكتور عبدالرحيم محمد عبدالرحيم رئيس قسم المكتبات والمعلومات، والدكتور أحمد يونس رئيس قسم الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الكليتين في البرامج الأكاديمية الجديدة الخاصة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات، إضافة إلى برامج تدريبية متخصصة تجمع بين علوم الحاسبات وعلوم المكتبات والمعلومات، وكذلك نص البروتوكول على تبادل أعضاء هيئة التدريس بما يعود بالنفع على العملية التعليمية في مجملها.

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان حماد، أن تفعيل البروتوكول بدأ منذ التوقيع عليه وغير محدد المدة، لافتة إلى أنه يعطي فرصة كبيرة لتطوير علوم المكتبات وعلوم الذكاء الاصطناعي، موجهة شكر للدكتور مصطفى عبدالخالق لتقديمه الدعم لجميع مراحل تنفيذ "البروتوكول" منذ أن كان فكرة وحتى ظهر إلى النور.