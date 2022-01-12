براءة عاطل من تهمة حيازة وتعاطى مواد مخدرة فى منطقة الأميرية

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، برئاسة المستشار عادل ابو المال ببراءة عاطل من تهمة حيازة وتعاطى مواد مخدرة فى الأميرية.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس العاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق، فى اتهامه بحيازة 300 جرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت البداية مدير مباحث القاهرة إخطارا بضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام - سلاح أبيض - مبلغ مالى - هاتفان محمول".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المخدرات على عملائه، وأضاف حيازته للمواد المخدرة المضبوطة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذ من دائرة قسم شرطة الأميرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه.