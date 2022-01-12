بدء تنفيذ 11 مشروع تأهيل طرق بمدينة برج العرب الجديدة بقيمة 100 مليون جنيه

كتب أحمد حسن

قال المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمحطتي رافع الصرف الصحي ( 2،1 ) بالحي الثامن بتكلفة 4.7 مليون جنيه، وشبكة كهرباء 196 عمارة بتكلفة 11.5 مليون جنيه، وشبكة كهرباء المجاورة الثانية وجزء من المجاورة الأولى بالحي الخامس بتكلفة 40.97 مليون جنيه، وشبكة كهرباء قطعة (5 ، 7) بالحي الرابع بتكلفة 21.9 مليون جنيه، وشبكة كهرباء وإنارة الحي الرابع " النوادى " بتكلفة 7.13 مليون جنيه، وتوسعة محطة محولات المنطقة الصناعية الثالثة بتكلفة 15.8 مليون جنيه.

وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أن مشروعات قطاع الطرق شملت الانتهاء من مشروع تنفيذ المرحلة الثانية ( طبقة أساس + mco أسفلت رابطة + بردورات للجزيرة الوسطى ) للطرق الداخلية للقطع (7،5) بالحى السكنى الرابع بتكلفة 20 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الخدمات شملت إنشاء مدرسة تعليم أساسي سعة (33) فصلا بالحي السكنى الثاني بالمجتمع المحلى الثالث بتكلفة 27.6 مليون جنيه.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن المشروعات التي تم طرحها وترسيتها وجارٍ البدء في تنفيذها، شملت 11 مشروعا بقيمة 100 مليون جنيه، مضيفاً أنه بالنسبة لموقف التخصيصات العقارية بالمدينة خلال 2021، شمل تخصيص 28 محلاً تجارياً بقيمة بيعية 30.8 مليون، و 12 قطعة أرض بنشاط صناعي وتخزين بمساحة 148.7 ألف م2 بقيمة بيعية 142.5 مليون، و 144 قطعة أرض مقابر بمساحة 5760م2 بقيمة بيعيه 6.3 مليون جنيه، و 8 قطع أراضٍ خدمية بمسطح إجمالي 17588م2 بقيمة بيعية 5.8 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة برج العرب الجديدة هي إحدى مدن الجيل الأول التي يتم تنفيذها داخل إقليم محافظة الاسكندرية، وتتمتع مدينة برج العرب الجديدة بموقع متميز لقربها من الساحل الشمالي حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلي ولقربها من القرى السياحية ومدينة العلمين الجديدة ومجاورة لمطار برج العرب الدولي، وإستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوي بمسافة 28كم، كما تعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية.