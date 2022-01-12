بجعة العريش زيها مافيش.. عمرها 30 سنة واسمها "ياسمين" وتعيش فى سوق السمك

شمال سيناء ـ محمد حسين

منذ أكثر من 20 سنة جلب أحد تجار السمك طائر بجع عثر عليه بحوزة صياد، وقام بعلاجه من إصابة فى جناحه، وتبين أن الطائر أنثى، ومنذ ذلك الوقت و"البجعة" تعيش بين التجار فى السوق، وتستقبل الزبائن حتى أصبحت أحد أهم معالم السوق، والطائر المهاجر الوحيد من نوعه الذى يعيش بين الناس بدون خوف.





وروى الباحث السيناوى عبدالعزيز الغالى، لـ"اليوم السابع"، تاريخ هذه البجعة، التى أصبحت واجهة ومحط زيارة لكثير من رحلات مدرسية وحضانات، لافتا إلى أن عمرها يقدر بنحو 30 عاما، لأنها وصلت للسوق قبل أكثر من 20 عاما وكان وقتها يقدر عمرها بما لا يقل عن 6 سنوات.



وأشار إلى أن بجعة سوق العريش بشمال سيناء تعد الوحيدة من نوعها المتواجدة بين الناس وفى السوق، ولا تزال تعيش بكنف تاجر الأسماك محمد زعيتر، الذى كان أول من جلبها للسوق بعد أن عثر عليها بحوزة أحد الصيادين، وكانت مصابة بجناحها، وفى ذلك الوقت نقلها للوحدة البيطرية وتم علاجها إلا أنها بقيت رهن إصابة الجناح لا تستطيع الطيران.



وأضاف أن هذا الطائر وصل لشمال سيناء ضمن أسراب طيور مهاجرة، حيث إن سواحل شمال سيناء تعد مسار خطوط هجرة الطيور، التى تعتبر محمية الزرانيق أحد محطاتها، وفى المحمية تعيش أعداد منها، ولكن حظ هذه البجعة أنها انتقلت للمعيشة بين الناس وفى أهم مكان بشمال سيناء يتردد عليه الأهالى وهو سوق السمك.



وقال إن أسماء كثيرة تطلق على البجعة، ولكن صاحبها أطلق عليها اسم "ياسمين"، ومن الطريف أنها عند غيابه عن السوق تبدو عليها مظاهر الحزن فتنكمش بين جناحيها.



وأشار إلى أن بجعة العريش تتناول الأسماك الطازجة التى يقدمها لها صاحبها، وعندما يتأخر فى تقديم الطعام لها تقوم هى بنفسها باختطاف ما يكفي حاجتها من السمك، والفرار لمكان جلوسها المفضل بجوار فرن مخصص لشواء الأسماك بحثا عن الدفء المنبعث من حرارته.



وتابع الباحث عبدالعزيز الغالى أن البجعة من معالم السوق وينصح كل رواد سوق السمك بالعريش أنهم لا يحرموا أنفسهم بالتقاط صور تذكارية معها، والهدية التى تقبلها بلا تردد هى السمك الطازج، حيث تتناول يوميا من 2 إلى 3 كيلو أسماك.



البجعة



البجعة-ياسمين



بجعة-العريش



بجعة-العريش-تعيش-بسوق-السمك



بجعة-العريش-عمرها-30-سنة



بجعة-العريش-عمرها-30-سنة-واسمها-ياسمين



بجعة-العريش-عمرها-30-سنة-واسمها-ياسمين-وتعيش-فى-سوق-السمك



بجعة-العريش-عمرها-30-سنة-وتعيش-بسوق-السمك



بجعة-العريش-عمرها-30-سنة-وتعيش-فى-سوق-السمك



ياسمين



ياسمين-بجعة-العريش



ياسمين-بجعة-العريش-تعيش-بسوق-السمك



ياسمين-بجعة-العريش-عمرها-30-سنة



ياسمين-بجعة-العريش-عمرها-30-سنة-وتعيش-بسوق-السمك