اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 05:25 م
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انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة بدر لأعمال ربط خط جديد

الأربعاء، 12 يناير 2022 05:21 م
انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة بدر لأعمال ربط خط جديد انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قطع المياه عن مناطق الحى الأول والحى الثالث، وذلك خلال الفترة من الساعة 9 صباح غد الخميس الموافق 13 / 1 /2022، وحتى الساعة 2 بعد  ظهر نفس اليوم.

 

وأرجع المهندس عمار مندور، قطع المياه نظراً لأعمال ربط خط مياه جديد على شبكة مياه الشرب لمنطقة شمال الحى السابع الأمر الذي يتطلب قطع المياه بالمناطق المذكورة.

 

وقال: يهيب جهاز مدينة بدر  بقاطنى المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكداً سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وعودة المياه لطبيعتها.

 

 


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