انقطاع المياه عن أرض المعارض و14 منطقة بالقاهرة 12 ساعة السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "فندق الماسة - امتداد رمسيس 1 , 2 , 3 - المهمات - المنطقة المركزية العسكرية - الكلية الفنية العسكرية - جامعة الأزهر - نادى السكة - نادى مدينة نصر - مدينة التوفيق - الاستاد - أرض المعارض مدينة نصر)" لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل حتى العاشرة مساء نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال الربط و اللحامات الخاصة بتحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بامتداد ترعة الجندى - بمنطقة حدائق القبة المتعارضة مع أعمال نفق الصرف الصحى التابع للجهاز التنفيذى لمياه الشرب و الصرف الصح.
وأوضحت شركة مياه القاهرة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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