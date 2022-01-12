اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 01:14 م
أكرم القصاص
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انفجار يستهدف سيارة لقوات الأمن الأفغانية وسط العاصمة كابول

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:00 م
انفجار يستهدف سيارة لقوات الأمن الأفغانية وسط العاصمة كابول القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أكدت الحكومة الأفغانية الجديدة التى شكلتها حركة طالبان أن انفجارا دوى، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة كابول، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية فى حكومة "طالبان"، عقيل جان عزام، بأن الانفجار وقع في الدائرة الأمنية التاسعة من كابول واستهدف سيارة لقوات الأمن، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصرها.

وأكد المسؤول إطلاق تحقيق في الحادث، بينما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.

ونقلت وكالة "آسواكا" المحلية عن شهود عيان تأكيدهم سماع دوي إطلاق الرصاص في أعقاب الانفجار.

وشهدت أفغانستان منذ عودة "طالبان" إلى سدة الحكم في الصيف الماضي سلسلة هجمات تبناها تنظيم "داعش."

 

 


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