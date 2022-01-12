انطلاق القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بالشلاتين لمدة يومين

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق اليوم الأربعاء أولي القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقري مرسي حميرة ورأس حدربة التابعة للادارة الصحية بالشلاتين جنوب البحر الأحمر، والتي من المقرر أن تنطلق اليوم وغدا.

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن خريطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" خلال شهر يناير الجارى، والتى من المقرر ان تنطلق اليوم بقريتى مرسى حميرة ورأس حدربة جنوب محافظة البحر الأحمر.