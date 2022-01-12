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وافقت اللجنة الوطنية للتطعيم فى اليونان على إعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وأشار خبراء اللجنة - حسبما أوردت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، اليوم /الأربعاء/ - إلى أن هذه الفئة سيكون بإمكانها الحصول على الجرعة الرابعة في أعقاب 3 أو 6 أشهر من تاريخ الحصول على الجرعة الثالثة.. موضحة أن القرار يتعلق بالأشخاص الذين يعانون من أمراض الدم والأورام ونقص المناعة، إلى جانب المرضى الذين يعانون من أمراض الروماتيزم أو الفشل الكلوى.

واستبعدت اللجنة مسألة إعطاء جرعة رابعة لعامة السكان في الوقت الراهن، في ضوء البيانات الخاصة بالوضع الوبائي في البلاد.

يذكرأن، أظهرت نتائج الاختبارات إصابة ما لا يقل عن 14 ألف طالب بفيروس كورونا فى اليونان مع إعادة فتح المدارس اليوم الاثنين.