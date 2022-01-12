اليوم.. توقف عمل محطة مياه الشرب بالكيلو 11 بمنطقة الفردان بالإسماعيلية للصيانة

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن اللواء هنري إبراهيم، رئيس المركز المحلى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، توقف العمل اليوم بمحطة مياه الشرب بالكيلو 11 بقرية الفردان بمحافظة الاسماعيلية، لإجراء الصيانة.

وتلقي المركز المحلى للشبكة الوطنية الموحدة إخطارًا من عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يفيد بتوقف محطة مياه الكيلو 11 بمنطقة الفردان عن العمل، اليوم الأربعاء، نظرًا لإجراء صيانة ورفع كفاءة بكهرباء المحطة.

تم الاتصال بالتحكم الإقليمي للكهرباء للتنسيق بشأن المناورة الكهربائية لمحطة مياه الكيلو 11، حيث أفاد المهندس محمد قاعود، بأن منطقة الفردان بالكيلو 11، تشهد أعمال صيانة وإحلال وتجديد لخطوط الكهرباء، بما فيها محطة مياة الكيلو 11 محل البلاغ.

من جهته وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسد احتياجات قاطني المنطقة من المياه منذ الصباح الباكر.

كما قرر المهندس خالد اللفطي، مدير محطات المياه بالشركة القابضة للمياه تخصيص سيارات مخصصة لنقل مياه الشرب بمنطقة الفردان شرق وغرب ومنطقة الكوامل وذلك من صباح باكر الأربعاء لتغطية احتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين انتهاء أعمال الاصلاح.