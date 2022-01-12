اليابان تشيد بنتائج زيارة رئيس وزراء كمبوديا إلى ميانمار وتصفها بـ"الإيجابية"

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أشاد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بنتائج زيارة رئيس الوزراء الكمبودي هون سين الإيجابية إلى ميانمار التي يحكمها المجلس العسكري، وسط جهود لإيجاد انفراجة في الاضطرابات السياسية التي أعقبت الانقلاب العسكري هناك عام 2021 الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء، أن هاياشي أخبر نظيره الكمبودي براك سوكون خلال مكالمة هاتفية بأن لزيارة أدت إلى إعلان تمديد وقف إطلاق النار بين المجلس العسكري ومجموعات الأقليات العرقية وأحرزت تقدما في المساعدة الإنسانية.

وقالت الوزارة إن هاياشي أعرب أيضا عن قلقه بشأن العنف الجاري في ميانمار واتفق مع سوكون على التعاون الوثيق في حل الأزمة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وكان هون سين قد التقى خلال زيارته رئيس المجلس العسكري في ميانمار الجنرال البارز مين أونج هلاينج الجمعة الماضية، ليصبح أول زعيم أجنبي يزور البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة في فبراير 2021 والإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا للزعيمة المدنية أونج سان سو كي.

وفي بيان مشترك صدر بعد ذلك، أعلن مين أونج هلاينج تمديد وقف إطلاق النار مع جميع الأقليات العرقية المسلحة في ميانمار، والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها نهاية فبراير المقبل، حتى نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن كمبوديا تتولى لهذا العام الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا المكونة من 10 أعضاء والتي تضم أيضًا بروناي وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.