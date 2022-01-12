اليابان تخطط لتحصين فئة ما دون الـ12 عاما ضد كورونا مارس المقبل

طوكيو (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا ومسؤولون آخرون أن اليابان تخطط لتوسيع نطاق تحصين الأطفال ضد كورونا ليشمل الفئة العمرية دون الـ12 عامًا، ربما اعتبارًا من مارس المقبل، للتعامل مع موجة أخرى من العدوى وسط الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع اليابانية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء إن الحكومة ستعيد فتح مراكز التطعيم الجماعي التي تديرها قوات الدفاع الذاتي في العاصمة طوكيو وأوساكا فبراير المقبل على أقرب تقدير لإطلاق حملة الجرعات الثالثة المعززة.

وفي السياق نفسه، قال كيشيدا في تصريح للصحفيين، إنه من خلال إعادة فتح المراكز التي أقيمت في المدينتين عام 2021 الماضي وطرح 1.96 مليون جرعة مجتمعة لمن هم في سن 16 عامًا أو أكبر، تهدف الحكومة اليابانية إلى إعطاء جرعات ثالثة معززة لكبار السن بوتيرة أسرع وبدء برنامج التعزيز للآخرين مارس المقبل أي قبل الموعد المخطط له في السابق.

ومن المقرر أن تستخدم الحكومة اليابانية 18 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا المضاد لكورونا.