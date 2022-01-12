اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 02:46 م
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا جديدا لمرضى كورونا فى المستشفيات

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:34 م
الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا جديدا لمرضى كورونا فى المستشفيات مرضى كورونا ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا جديدا لدخول مصابى فيروس كورونا إلى المستشفيات، مع وجود أكثر من 145000 مريض فى مستشفياتها.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، فإن 145982 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، مصابين بفيروس كورونا، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ويتجاوز هذا العدد الذروة السابقة البالغة حوالى 142000 شخص، التى تم تسجيلها فى يناير 2021.

وقال كارلوس ديل ريو، طبيب الأمراض المعدية في جامعة إيموري ومستشفى غرادي في أتلانتا، الأسبوع الماضي، إن 80 إلى 90 في المئة من المرضى الموجودين في المستشفيات لم يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا، أو في بعض الحالات حصلوا على جرعتين من اللقاح من دون الجرعة المعززة.

وأشار إلى المشكلة التي تعاني منها المستشفيات، جراء النقص في الطاقم الطبي، إثر إصابة العاملين فيها بفيروس كورونا ودخولهم الحجر المنزلى.

 


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