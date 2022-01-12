الوطن السورية: وفد إيرانى اقتصادى يزور دمشق ويلتقى كبار مسؤوليها

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وصل إلى دمشق اليوم، الأربعاء، وفد إيراني اقتصادي كبير برئاسة وزير الطرق والإسكان الإيراني رستم قاسمي، للبحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي وفقا لصحيفة الوطن السورية.

وقالت وكالة فارس الإيرانية، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير قاسمي المترأس للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين من الجانب الايراني، كل من الرئيس السوري بشار الاسد، ورئيس الوزراء ووزراء آخرين فضلا عن محافظ البنك المركزي السوري.

وقال قاسمي لدى وصوله الى المطار أن المباحثات تشمل الصناعة والانشاء والبنى التحتية.

من جانبه، أكد سامر الخليل وزير الاقتصاد السوري لدى استقباله الوزير قاسمي في مطار دمشق، أن بلاده تسعى لتعاون شامل مع ايران، ومن المؤمل أن تفضي اللقاءات الى توافقات جيدة من اجل بلوغ الشراكة الاقتصادية والتجارية الحقيقية بين البلدين.

ويضم الوفد أيضاً عدداً من النواب الإيرانيين، حيث ستستمر الزيارة حتى الخميس القادم.

وتسلم الوزير قاسمي مؤخراً رئاسة الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية السورية – الإيرانية المشتركة خلفاً للوزير السابق محمد إسلامي.

وكان وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل التقى يوم السبت الماضي السفير الإيراني في سورية مهدي سبحاني وبحث معه سبل توسيع العلاقات بين البلدين في قطاعي التجارة والاقتصاد، وإزالة العقبات أمام التجارة والأنشطة الاقتصادية، وتبادل الوفود الثنائية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي بين طهران ودمشق.

ومع بداية هذا العام، أعلن وزير النقل الإيراني رستم قاسمي، عن بدء الخطوات العملية لتنفيذ مشروع الربط السككي مع العراق وإلى سورية، موضحاً أن بغداد وطهران اتفقتا على تأسيس شركة مشتركة للتنفيذ وإنشاء جسر لعبور القطارات بعد انتهاء المشروع.