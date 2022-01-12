اليوم السابع
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الهند تطالب بالإفراج عن مواطنيها المحتجزين على متن سفينة باليمن

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:33 م
الهند تطالب بالإفراج عن مواطنيها المحتجزين على متن سفينة باليمن الحوثيين ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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طالبت الهند بالإفراج الفورى عن مواطنيها الذين أسرهم الحوثيون على متن سفينة بالقرب من ميناء الحديدة فى اليمن.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجتشى، فى تصريح نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الأربعاء، "تتابع حكومة الهند التطورات عن كثب في أعقاب استيلاء الحوثيين على سفينة "روابي"، التي ترفع علم الإمارات، في 2 يناير بميناء الحديدة باليمن.
 
وأضاف: نحن على تواصل مع الشركة المشغلة للسفينة، وتم إبلاغنا، بأن الطاقم المكون من 11 شخصاً على متن السفينة بينهم سبعة من الهند، ونعلم أيضا من الشركة ومصادر أخرى، أن جميع أفراد الطاقم الهنود في أمان.
 
وتابع باجتشي، قائلا "إن الحكومة الهندية تبذل قصارى جهدها لتأمين الإفراج المبكر عن مواطنيها".
 
ودعا المتحدث باسم الخارجية الهندية، الحوثيين إلى ضمان سلامة وأمن الطاقم وإطلاق سراح أفراده على الفور، قائلا إن: الهند قلقة من تصاعد الأعمال العدائية في اليمن مؤخرًا ، وتأمل لقاء جميع الأطراف حول طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للمسالة اليمنية.

اليمن

الهند

الحوثيين

ميناء الحديده

اخبار اليمن

احتجاز سفينه بميناء الحديده

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