الهند تسجل أكثر من 168 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

نيودلهى (أ ش أ)

سجلت الهند 168 ألفا و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 35 مليونا و875 ألفا و790 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة (تايمز أوف إنديا) اليوم الأربعاء، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 484 ألفًا و213 شخصًا بعد وفاة 277 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 69 ألفًا و959 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونًا و570 ألفًا و131 شخصًا.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في الهند 821 ألفًا و446 حالة.