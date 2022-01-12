اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 08:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تسجل أكثر من 168 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 12 يناير 2022 08:27 ص
الهند تسجل أكثر من 168 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
نيودلهى (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت الهند 168 ألفا و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 35 مليونا و875 ألفا و790 مصابا.
 
وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة (تايمز أوف إنديا) اليوم الأربعاء، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 484 ألفًا و213 شخصًا بعد وفاة 277 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
وأضافت أن 69 ألفًا و959 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونًا و570 ألفًا و131 شخصًا.
ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في الهند 821 ألفًا و446 حالة.

الهند

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا فى الهند

اخبار الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة