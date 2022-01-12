النظام الغذائي للخصوبة.. ماذا تأكلين وما يجب تجنبه عند محاولة الإنجاب؟

كتبت مروة هريدى

الطعام الذى تتناوله يؤثر سلبًا أو إيجابًا على صحتك العامة، فإذا كان طعامًا صحيًا ومتوازنًا ستتمتع بحياة صحية وطويلة، بينما إذا كانت محملة بالدهون غير المشبعة والملح، فأنت معرض لخطر الإصابة بأمراض مزمنة، حتى بالنسبة لأولئك اللاتى يحاولن الحمل، فإن اختياراتهن الغذائية تلعب دورًا كبيرًا في زيادة فرصهن في الحمل الصحي، حيث وفقًا لباحثين من جامعة هارفارد تشان للصحة العامة وكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، يجب على النساء اللائي يحاولن الحمل بشكل طبيعي أن يحتوي طعامهن على بعض الفيتامينات والمعادن المحددة لزيادة فرصهن، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

حمض الفوليك

حمض الفوليك هو أحد أشكال فيتامين ب 9، وهو مطلوب من الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، وتحسين وظيفة المناعة وتقليل الشعور بالتعب، وقد يؤدي انخفاض مستوى هذه المغذيات إلى زيادة خطر الإصابة بالهموسيستين والعيوب الخلقية وحتى السرطان، وحمض الفوليك هو شكل اصطناعي من فيتامين ب 9، يوجد في شكل مكملات ويضاف في الأطعمة المدعمة، ولعل أبرز الأطعمة التى تحتوى على حمض الفوليك الخضار الورقية الخضراء، مثل السبانخ والبروكلي والخس والفاصوليا والبازلاء والعدس والليمون والبطيخ.

فيتامين ب 12

فيتامين ب 12، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ومطلوب لتكوين الدم وعمل الجهاز العصبي، وعلى الرغم من أنه عنصر غذائي أساسي، إلا أن أجسامنا لا تستطيع إنتاجه بمفردها، لذلك يجب أن تعتمد على مصادر الغذاء والمكملات الغذائية، ويمكن أن يؤدي نقص هذه المغذيات إلى عيوب فى الأنبوب العصبي.

وتشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 80-90 في المائة من النباتيين يعانون من نقص فيتامين ب 12، لذلك يجب على هؤلاء الأشخاص تضمين مكملات فيتامين ب 12 في النظام الغذائي، وتشمل المصادر الشائعة لفيتامين ب 12 منتجات الألبان والأسماك والدواجن واللحوم.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تقليل الالتهابات وتقليل ضغط الدم وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، ولكن بالنسبة للنساء الحوامل أو اللائى يريدن زيادة فرص الحمل، فإن هذه الدهون الصحية ضرورية بشكل خاص لدعم نمو الدماغ والعين عند الأطفال ومنع الولادة المبكرة، وقد تساعد أحماض أوميجا 3 أيضًا في تقليل أعراض اكتئاب فترة بالولادة، وتعد الأسماك والمكسرات والبذور والزيوت النباتية من المصادر الشائعة لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

ماذا تقترح الدراسة أيضًا؟

تشير دراسة هارفارد أيضًا إلى أن مضادات الأكسدة وفيتامين د ومنتجات الألبان وفول الصويا والكافيين لها تأثير ضئيل أو معدوم على الخصوبة، لكن تناول الكثير من الدهون المتحولة مثل اللحوم المصنعة والحلويات والمشروبات الغازية له تأثير سلبي على الحمل.

كيف يؤثر النظام الغذائي على صحة الرجل أيضًا؟

لا يجب على النساء فقط، بل حتى الرجال، تضمين الأطعمة الصحية في نظامهم الغذائي عند محاولة الإنجاب، حيث تشير الدراسة إلى الصحة الإنجابية للرجال تتحسن عند تناول الأطعمة الصحية، بينما تنخفض الجودة عندما يكون النظام الغذائي غنيًا بالدهون المشبعة أو المتحولة، وقد يكون لتناول الكافيين أيضًا بعض التأثير السلبي.