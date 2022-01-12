المكسيك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

مكسيكو سيتى (أ ش أ)

سجلت المكسيك 33 ألفا و626 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية فى أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 4 ملايين و170 ألفا و66 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أنه خلال نفس الفترة تم تسجيل 162 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 300 ألف و574 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين في البلاد بلغ 3 ملايين و363 ألفا و803 أشخاص منذ بدء الجائحة.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور،أكد أن اختباراته إيجابية لـ كوفيد-19 مرة أخرى.

وغرد لوبيز أوبرادور: "أبلغكم بأنني أصبت بـ كوفيد -19 وعلى الرغم من أن الأعراض خفيفة، سأبقى في عزلة وأقوم فقط بالعمل من مكتبي حتى أتجاوز الأمر".