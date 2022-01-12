المفوضية الإفريقية تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الأمم المتحدة

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أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن تطلعه إلى مزيد من تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة على كافة الأصعدة.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - عن أحر التهاني لتجديد الثقة في منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد "نيجيرية الجنسية".

وأمينة محمد هي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وشغلت قبل تعيينها نائبةً للأمين العام، منصب وزيرة البيئة في جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث قادت جهود ذلك البلد فيما يتعلق بالعمل المناخي وجهوده الرامية إلى حماية البيئة الطبيعية.

وكان أول عهد أمينة محمد بالعمل بالأمم المتحدة في عام 2012 عندما عملت كمستشارة خاصة للأمين العام السابق بان كي مون مسؤولة عن التخطيط للتنمية فيما بعد عام 2015، وتولت آنذاك قيادة العملية التي أفضت إلى توافق عالمي حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ووضع أهداف التنمية المستدامة.