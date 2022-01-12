المترو يحدد 3 وسائل للإبلاغ عن الأعطال وتلقى شكاوى الجمهور بشأن الخدمة

كتب رضا حبيشى

حددت شركة المترو 3 وسائل للجمهور للإبلاغ عن أعطال حركة المترو أو تلقى الشكاوى عن مستوى الخدمة، تمثلت فى خط ساخن برقم 16048 أو 25748354 02 أو عبر الايميل contact.us@cairometro.gov.eg.

وأكدت شركة المترو أنه يمكن تلقى الشكاوى والاستفسارات عن أعطال حركة خطوط مترو الأنفاق ومواعيد التشغيل اليومية وتقديم أو بلاغات عن مستوى الخدمة، وأن استقبال الشكاوى مستمر على مدار 24 ساعة يومي.

وأضافت شركة المترو أنه يتم توجيه أى شكوى إلى الإدارة المختصة لسرعة التعامل معها، بجانب منظومة الشكاوى الحكومية الموجود لها مكاتب فى مكاتب خطوط المترو تتلقى شكاوى المواطنين هى الأخرى.

وواصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين وكذلك الركاب ارتداء الكمامات باستمرار.