اليوم السابع
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الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية تصلى القداس الإلهى على جثمان القس مكاوى يونان.. صور

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:40 ص
الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية تصلى القداس الإلهى على جثمان القس مكاوى يونان.. صور جثمان القس مكاوى يونان
كتب: محمد الأحمدى

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تصلى الآن الكنيسة الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهى بحضور جثمان القس مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، من الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة. 
 
ويترأس الصلوات نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام بقطاع كنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، ونعى الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، القس مكاري يونان، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة. 
 
وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نودع لحضن القديسين نفس أبونا القس مكاري يونان، الرب ينيح نفسه، ويعزي أسرته وكل أحبائه».
 
الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية تصلى القداس الإلهى على جثمان القس مكاوى يونان
الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية تصلى القداس الإلهى على جثمان القس مكاوى يونان

الصلاة على جثمان القس مكاوى يونان
الصلاة على جثمان القس مكاوى يونان

الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية
الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

جثمان القس مكاوى يونان
جثمان القس مكاوى يونان
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا رافائيل

القس مكارى يونان

وفاه القس مكارى يونان

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