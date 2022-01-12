الكرملين: لا توجد خطط لعقد محادثات بين بوتين وشولتز خلال الشهر الجارى

كتبت: هناء أبو العز

رجح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أن يتم تحديد موعد لعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز في وقت لاحق، مع مراعاة الوضع الوبائي لفيروس كورونا، مُستبعدا أن تجرى أي اتصالات بين الجانبين خلال هذا الشهر.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأربعاء : لا توجد خطط حاليًا لعقد محادثات بين الجانبين خلال شهر يناير الجاري، ولا توجد مخاوف من توقف الحوار بين البلدين على أعلى المستويات.

وأكد أن ألمانيا تعد شريكًا مهمًا للغاية بالنسبة لروسيا، مُضيفا "أننا مهتمون بتنمية العلاقات الثنائية، ونتوقع أنه مع مراعاة الوضع الوبائي سيتم التخطيط لإجراء اتصالات بين الرئيس بوتين والمستشار الألماني ووضعها موضع التنفيذ".

يُذكر أن أولاف شولتز أصبح مستشارًا لألمانيا في 8 ديسمبر الماضي، وأعرب بوتين وشولتز، خلال اتصال هاتفي مؤخرا، عن اهتمامهما بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الألمانية والحفاظ على الاتصالات عبر مختلف القنوات.