القوى العاملة: تعيين 689 شاباً وإحالة 27 شكوى للمحكمة العمالية ببورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 689 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 8 " قادرون باختلاف " وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1167 شاباً منهم 12 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن إستخراج 539 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 113 شكوى ، تم تسوية 6 شكاوي، وحفظ 40 منها ، وإحالة 27 شكوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 36 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 12 ألف جنيه لـ 6 عمال منحة مولود جديد ، و 6000 جنيه منح زواج لعاملين ، ومنحة وفاة أحد أقارب عاملين بمبلغ 2000 جنيه.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 415 منشأة ، دوري نهاري وحملات ، أسفر عن تحرير 34 محضراً عمالياً ، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 162 عاملا، و 4 ندوات في مجال تشغيل النساء استفاد منها 107 عاملات ، فضلاً عن التفتيش على 164 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 41 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 8 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 218 عاملا .

أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعقد الاختبار النهائي لدورة تدريبية لـ 18 متدرباً ومتدربة على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة ، فضلاً عن افتتاح دورة تدريبية بالوحدة لـ 11 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة ، والانتهاء من دورة أخري على نفس المهنة بالوحدة لـ 12 متدربة .