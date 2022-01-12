الصحة: معهد الكبد يواصل تقديم خدماته بعد السيطرة على حريق مخازنه

قال الدكتور باسم عيسى مدير المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، إن الحريق الذى اندلع فى المبنى الخاص بمنطقة مخازن المعهد التابع لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية لم يسفر عن أى إصابات، وأن الخدمة الطبية لم تتأثر، والمعهد يواصل تقديم خدماته للمرضى على الوجه الأكمل.

وأضاف الدكتور باسم عيسى مدير المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة أن المعهد مستمر فى استقبال المرضى المترددين على أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية، مؤكدًا تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية، وجارى إزالة آثار الحريق، لإعادة كل شيء إلى أصله.

وأشار إلى أن الحريق اندلع في المبنى الخاص بمنطقة مخازن المعهد التابع لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، وتقع فى الممر الخلفي بين المعهد والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، حيث نجحت سيارات الحماية المدنية في إخماد الحريق خلال دقائق قليلة.