الصحة: تخصيص 1200 عيادة للشباب والمراهقين بمنشآت الرعاية الصحية الأولية

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم والمشورة لمليون و111 ألفًا و942 من الشباب والمراهقين بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، خلال عام 2021.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن خدمات البرنامج يتم تقديمها من خلال 1200 عيادة صديقة "للشباب والمراهقين" موزعين على منشآت الرعاية الصحية الأولية، بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف عبد الغفار أن العيادات الصديقة "للشباب والمراهقين" تهدف إلى التثقيف الصحى والتعريف بفترة المراهقة، بالإضافة إلى تشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وأمراض الفم والأسنان، وكذلك التوعية بالتغذية السليمة.

ومن جانبه أشار الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض إلى تهيئة 280 منشأة رعاية صحية أولية خلال العام الماضى، للعمل ببرنامج الخدمات الصديقة للشباب والمراهقين، وذلك من خلال الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسى والمراهقين.

وأضاف عبد الرازق أنه تم تدريب 381 فريقا طبيا، وكذلك الجهاز الإشرافى من مسئولى السن المدرسي بالمديريات والإدارات الصحية، على تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، والمشورة للشباب والمراهقين.

وقال عبد الرازق إن جميع الخدمات في هذه العيادات تقدم بالمجان، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي استفسارات المواطنين عن خدمات العيادات الصديقة للشباب والمراهقين عبر الخط الساخن 15335.